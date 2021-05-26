Путин упростил порядок оформления виз для иностранных туристов

Иностранные туристы смогут получать полугодовые туристические визы в Россию вне зависимости от визовой политики государств, гражданами которых они являются. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, теперь у въезжающих в Россию есть возможность оформлять визу на основании подтверждения бронирования места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.

Прежде иностранцы могли получить визу сроком на один месяц или на полгода на принципах взаимности, то есть в зависимости от того, на какой срок выдают их страны визы для россиян.