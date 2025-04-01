Путин упростил получение водительских прав для граждан Абхазии с российским паспортом

Граждане Абхазии, имеющие российское гражданство или вид на жительство в РФ, смогут получать российские водительские удостоверения в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Российские национальные водительские удостоверения будут выдаваться на основании действительных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Абхазии.

Согласно указу, гражданам, подходящим под категории, не потребуется сдавать экзамены на право управления транспортными средствами и проходить обязательное медицинское освидетельствование. Выдача российских водительских удостоверений может осуществляться как в России, так и на территории Абхазии уполномоченными представителями МВД РФ.

Кроме того, правительству поручено освободить данную категорию граждан от уплаты госпошлины за получение прав. Также до 1 апреля 2026 года в России будут признаваться действительными абхазские водительские удостоверения, если срок их действия не истек.