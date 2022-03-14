Путин упростил направление нефтегазовых дополнительных доходов на приоритетные цели

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году, а также упрощает направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон, вступающий в силу со дня его опубликования, разработали для обеспечения возможности реализации срочных и первоочередных мер бюджетной политики, чтобы своевременно поддержать граждан и экономику в текущих условиях.

Документ продлевает на 2022 год право Правительства предоставлять госгарантии РФ на условиях, отличающихся от установленных законом о федеральном бюджете. Это позволит поддержать российские предприятия и сохранить рабочие места и выплату зарплаты. На текущий год приостанавливается действие нормы, которая обязывает вносить изменения в бюджеты всех уровней для предоставления гарантий сверх установленных в этих бюджетах параметров.

Документ также упрощает процедуру направления нефтегазовых допдоходов из федерального бюджета на финансовое обеспечение приоритетных мероприятий для поддержки регионов и экономики.