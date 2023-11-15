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Путин: Управление делами Президента объединяет профессионалов самой высокой квалификации
Управление делами Президента РФ за прошедшие годы сформировалось как крупное и многопрофильное ведомство, которое объединяет профессионалов самой высокой квалификации. Об этом сказал глава государства Владимир Путин в телеграмме по случаю 30-летия со дня образования управления.
«В сфере вашей компетенции широкий круг масштабных управленческих, правовых, финансовых, хозяйственных задач, с которыми вы всегда достойно справляетесь, демонстрируете пример успешной, эффективной работы», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин особо отметил активное участие сотрудников управления в подготовке и проведении ответственных международных, государственных мероприятий, значительный вклад в строительство и реконструкцию зданий высших органов власти и реставрацию объектов исторического, культурного, духовного наследия.
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