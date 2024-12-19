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Путин: Рост экономики — это результат укрепления суверенитета
Значительная часть роста экономики обусловлена укреплением суверенитета. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время подведения итогов года в прямом эфире.
«С нашего рынка ушли многие производители. Это привело к тому, что наши предприниматели сами начали производить эти товары. Это вызвало к жизни необходимость подключить и проводить какие-то исследования, институты подключить, в том числе институты развития», — заметил глава государства.
По словам Путина, все эти пункты являются составными частями укрепления технологического суверенитета.
«Суверенитет бывает разный: оборонный, научный, технологический, образовательный, культурный. Для нашей страны — это особенно важно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность. И укрепление суверенитета — это тоже результат роста экономики», — заключил Президент РФ.
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