Путин: Украину создала коммунистическая Россия за счет отторжения части ее территорий

Президент России Владимир Путин сообщил, что современная Украина целиком и полностью создана Россией путем отторжения части ее исторических территорий. Об этом российский лидер заявил во время обращения к россиянам, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что у миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал.

«Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это, естественно, грубым по отношению к самой России способом», — сказал Путин.

По словам главы государства, Иосиф Сталин накануне и после Великой Отечественной войны присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, принадлежавшие раньше Польше, Румынии и Венгрии. В качестве компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий.