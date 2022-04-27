Путин: Украинский народ сделали расходным материалом в борьбе с Россией

Недруги России форсировали создание геополитического оружия — они сделали ставку на русофобию и неонацистов и годами превращали соседнюю страну в «анти-Россию». Такое заявление на встрече с членами Совета законодателей сделал Президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия по-братски и благосклонно отнеслась к созданию независимого украинского государства и исходила из того, что это будет именно дружеское государство.

«Уж, конечно, на создание на исторических российских территориях „анти-России“ никто не рассчитывал. Да и допустить мы этого не можем», — сказал Путин.

Он заявил, что Украину подтолкнули к прямому столкновению с Россией.

«Напомню, такие планы, включая военную атаку на Крым и Донбасс, были прописаны, к сожалению, в доктринальных украинских документах сегодняшнего дня, а украинскому народу уготована судьба расходного материала», — отметил глава государства.

Он посчитал, что сейчас большая часть народа Украины приходит к осознанию этого факта.