Путин: Украина удерживает лишь около 11% территории ДНР

Под контролем Украины остается лишь около 11% территории Донецкой народной республики. Об этом и ряде связанных моментов заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», проходящего в Подмосковье.

В связи с этим российский лидер заметил, что само руководство Украины считает, что сможет удерживать оставшуюся под контролем Киева часть территории ДНР еще полтора года, а власти стран Европы полагают, украинский контроль будет сохраняться чуть дольше – два года.

«Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск», – выразил уверенность Путин и добавил, что если утрата территорий неизбежна, смысл попыток сохранить их становится сомнительным.

Глава российского государства сделал акцент на том, что РФ готова к переговорам с Украиной и хотела бы завершить их как можно быстрее, но на приемлемых для себя условиях.

В целом Путин счел ход развития событий в зоне специальной военной операции благоприятным для Москвы. «Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы», – поделился он своим видением обстановки на фронте.