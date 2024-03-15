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Путин: Украина использует для диверсионных атак против России спецподразделения наемников
С 12 марта Украина предприняла несколько попыток выхода и закрепления на российской территории. В диверсиях в основном участвовали спецподразделения иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, заявил на совещании Совбеза РФ Президент Владимир Путин.
Он напомнил, что четыре атаки были предприняты на белгородском направлении, одна — на курском. «Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тыс. личного состава, 35 танков и около 40 бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел — везде отброшен, а точнее, бежал с большими потерями», — заявил Путин.
По его данным, потери противника составили около 60% личного состава, по бронетехнике — более 50%.
«Целью этих бессмысленных с военной и преступных с гуманитарной точек зрения акций стала попытка помешать выборам Президента России. Уверен, наши люди, народ России, ответит на это еще большей сплоченностью», — сказал он и добавил, что еще никому не удавалось и не удастся запугать многонациональный народ нашей страны.
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