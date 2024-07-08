Путин указал на необходимость наладить систему отпусков для участников СВО

Президент России Владимир Путин

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Систему отпусков для участников специальной военной операции необходимо наладить. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями — финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

«Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там еще не все должным образом организовано, но я это знаю, будем работать над этим», — заверил глава государства (цитата по ТАСС).

Путин также выразил уверенность, что вся Россия испытывает гордость за бойцов спецоперации. «Родители по праву гордятся своими сыновьями, которые принимают участие в сегодняшней боевой работе <...>. Вся страна ими гордится», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.