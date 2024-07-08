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Путин указал на необходимость наладить систему отпусков для участников СВО
Систему отпусков для участников специальной военной операции необходимо наладить. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями — финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».
«Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там еще не все должным образом организовано, но я это знаю, будем работать над этим», — заверил глава государства (цитата по ТАСС).
Путин также выразил уверенность, что вся Россия испытывает гордость за бойцов спецоперации. «Родители по праву гордятся своими сыновьями, которые принимают участие в сегодняшней боевой работе <...>. Вся страна ими гордится», — сказал он (цитата по РИА Новости).
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