Путин удостоил Лаврова ордена Святого апостола Андрея Первозванного

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Глава МИД РФ Сергей Лавров удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ, опубликованный на портале правовых актов, подписал Президент РФ Владимир Путин.

В указе отмечается, что награду Лавров получает за свои выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю плодотворную госдеятельность.

Отметим, что 21 марта 2025 года Лаврову исполнилось 75 лет.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является одной из высших российских госнаград. Им награждают не только видных государственных и общественных деятелей, но и военачальников, научных сотрудников, работников культуры, искусства и экономики. Граждан удостоят данного ордена за заслуги, которые поспособствовали процветанию, величию и славе России.