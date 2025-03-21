Путин удостоил Лаврова ордена Святого апостола Андрея Первозванного
Глава МИД РФ Сергей Лавров удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ, опубликованный на портале правовых актов, подписал Президент РФ Владимир Путин.
В указе отмечается, что награду Лавров получает за свои выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю плодотворную госдеятельность.
Отметим, что 21 марта 2025 года Лаврову исполнилось 75 лет.
Орден Святого апостола Андрея Первозванного является одной из высших российских госнаград. Им награждают не только видных государственных и общественных деятелей, но и военачальников, научных сотрудников, работников культуры, искусства и экономики. Граждан удостоят данного ордена за заслуги, которые поспособствовали процветанию, величию и славе России.