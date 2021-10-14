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14 октября 2021  20:00

Путин удостоил артистку театра Камала Люцию Бикчантаеву звания «Заслуженный артист РФ»

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Артистка Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала Люция Бикчантаева удостоена Звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Звания „Заслуженный артист Российской Федерации“ удостоены [...], артистка Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала Люция Бикчантаева», — говорится в документе.

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