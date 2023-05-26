Путин удивился «очень странной» реакции на отмену визового режима с Грузией

В ответ на отмену виз для граждан Грузии последовала странная реакция, заявил Президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что решение принималось с целью «поддержать бизнес и граждан, любящих эту страну».

«Я думал, все скажут: ну вот, спасибо, хорошо. Нет. Там поднялась какая-то непонятная буча по этому вопросу. Очень странно и, честно говоря, неожиданно. Я смотрю со стороны и думаю, совсем спятили? Что там у них происходит, непонятно», – сказал он на встрече с членами «Деловой России».

Указ об отмене визового режима Путин подписал 10 мая, в этот же день он разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала эти решения «очередной провокацией» России.