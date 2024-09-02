Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Скриншот указа / Официальный интернет-портал правовой информации

В России учреждена юбилейная медаль в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ Президента России Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что юбилейная награда учреждена, чтобы отдать «дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны».

Медалью отметят ветеранов войны, тружеников тыла, лиц, которые в 1941-1945 годах не менее шести месяцев работали на временно оккупированных территориях СССР, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их иностранными союзниками. Получат награду и граждане иностранных государств, не входящих в состав СНГ, которые сражались в составе воинских национальных формирований в рядах Вооруженных Сил Советского Союза, партизанских отрядах, подпольных группах и других антифашистских формированиях.

Медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» носится на левой стороне груди. Она располагается после предыдущей юбилейной медали, посвященной 75-летию Победы.