Путин учредил в Вооруженных силах РФ День трубопроводных войск

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 14 января днем трубопроводных войск в Вооруженных силах РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День трубопроводных войск и отмечать его 14 января», — сказано в этом документе.

Нововведение вступило в силу с сегодняшнего дня.

Трубопроводные войска — это специализированные отряды военных, которые отвечают за обеспечение армии горюче-смазочными материалами, развертывание полевых магистральных трубопроводов и подачу через них горючего на склады вооруженных сил.