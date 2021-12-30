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Официальная хроника
30 декабря 2021  18:31

Путин учредил в Вооруженных силах РФ День трубопроводных войск

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Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 14 января днем трубопроводных войск в Вооруженных силах РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День трубопроводных войск и отмечать его 14 января», — сказано в этом документе. 

Нововведение вступило в силу с сегодняшнего дня. 

Трубопроводные войска — это специализированные отряды военных, которые отвечают за обеспечение армии горюче-смазочными материалами, развертывание полевых магистральных трубопроводов и подачу через них горючего на склады вооруженных сил.

#Владимир Путин #вооруженные силы рф
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