Путин учредил в Вооруженных силах РФ День трубопроводных войск
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 14 января днем трубопроводных войск в Вооруженных силах РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День трубопроводных войск и отмечать его 14 января», — сказано в этом документе.
Нововведение вступило в силу с сегодняшнего дня.
Трубопроводные войска — это специализированные отряды военных, которые отвечают за обеспечение армии горюче-смазочными материалами, развертывание полевых магистральных трубопроводов и подачу через них горючего на склады вооруженных сил.