Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник ОПК»

В России учреждено почетное звание заслуженного работника оборонно-промышленного комплекса. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение принято ради «дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации», говорится в документе.

Звание начнет присваивается работникам организаций ОПК и другим гражданам, которые связаны с выполнением госпрограммы вооружения и государственного оборонного заказа, реализацией госполитики в сфере ОПК, военно-техническим обеспечением обороны и безопасности государства. Будут учитываться личные заслуги гражданина в разработке и внедрении в производство современных образцов вооружений, техники; опережение графика производственных заданий по выпуску такой продукции; разработка и реализация комплексных мер, направленных на обеспечение устойчивого инновационного развития ОПК и ряд других заслуг.