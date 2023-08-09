news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 9 августа 2023 16:36

Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник ОПК»

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В России учреждено почетное звание заслуженного работника оборонно-промышленного комплекса. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение принято ради «дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации», говорится в документе.

Звание начнет присваивается работникам организаций ОПК и другим гражданам, которые связаны с выполнением госпрограммы вооружения и государственного оборонного заказа, реализацией госполитики в сфере ОПК, военно-техническим обеспечением обороны и безопасности государства. Будут учитываться личные заслуги гражданина в разработке и внедрении в производство современных образцов вооружений, техники; опережение графика производственных заданий по выпуску такой продукции; разработка и реализация комплексных мер, направленных на обеспечение устойчивого инновационного развития ОПК и ряд других заслуг.

#Владимир Путин #почетное звание #опк
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное