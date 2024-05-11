Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ»

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин своим указом установил почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Теперь общее число почетных званий в стране достигло 70. Почетные звания входят в систему государственных наград и являются одной из форм поощрения граждан за их заслуги в различных областях.

Указом также утверждено положение о новом звании. Его обладателями могут стать члены Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также иные работники избиркомов за личные заслуги в подготовке выборов и референдумов, в развитии избирательной системы, в повышении правовой культуры избирателей, в обеспечении и защите избирательных прав и в достижении других «значимых результатов профессиональной деятельности».

Ранее ввести почетные звания для работников избирательной системы предложили в Общественной палате РФ. Авторы идеи сослались на работу членов избиркомов в новых регионах страны во время обстрелов, отмечает ТАСС.