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Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ»
Президент России Владимир Путин своим указом установил почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Теперь общее число почетных званий в стране достигло 70. Почетные звания входят в систему государственных наград и являются одной из форм поощрения граждан за их заслуги в различных областях.
Указом также утверждено положение о новом звании. Его обладателями могут стать члены Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также иные работники избиркомов за личные заслуги в подготовке выборов и референдумов, в развитии избирательной системы, в повышении правовой культуры избирателей, в обеспечении и защите избирательных прав и в достижении других «значимых результатов профессиональной деятельности».
Ранее ввести почетные звания для работников избирательной системы предложили в Общественной палате РФ. Авторы идеи сослались на работу членов избиркомов в новых регионах страны во время обстрелов, отмечает ТАСС.
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