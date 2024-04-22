Путин учредил медаль к 200-летию Островского за заслуги в театральном искусстве

Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль «В память 200-летия со дня рождения А. Н. Островского» — ее будут вручать деятелям и работникам культуры за заслуги в области театрального искусства, за большой вклад в изучение в изучение и развитие традиций российского театрального искусства, за создание высокохудожественных образов, спектаклей, кино- и телефильмов, активную деятельность по популяризации отечественного театра за рубежом.

«Правительству РФ разработать и утвердить правила и порядок вручения юбилейной медали „В память 200-летия со дня рождения А. Н. Островского“, организовать ее вручение от имени Президента РФ», — сказано в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Помимо россиян,медалью могут быть награждены и иностранные граждане за большой вклад в укрепление и развитие культурных связей с РФ, за плодотворную деятельность по поддержке российского театрального искусства и активную работу по его популяризации за рубежом.

Фото: скриншот документа

Согласно положению, медаль изготавливается из томпака (сплава меди с цинком) и имеет форму круга диаметром 32 мм, края окаймлены выпуклым бортиком. На лицевой стороне — погрудное изображение Островского, по окружности — надпись «В память 200-летия со дня рождения А. Н. Островского», на оборотной стороне — изображение подписи русского драматурга и цифры «1823» и «2023», разделенные точкой. Все изображения рельефные.