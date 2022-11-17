Путин учредил медаль к 100-летию гражданской авиации России

Президент России Владимир Путин учредил новую медаль «100 лет гражданской авиации России». Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что особым знаком будут награждаться работники организаций гражданской авиации, государственные гражданские, муниципальные служащие и чиновники на разных уровнях, которые внесли «значительный вклад в становление и развитие отечественной гражданской авиации».

Отмечается, что на лицевой стороне медали будет помещен взлетающий пассажирский самолет МС-21 на фоне стилизованного изображения Северного полушария Земли с наложенной на него картой страны, на оборотной – пропеллер, с двух сторон которого будут нарисованы крылья, и рельефные «1923 – 2023».