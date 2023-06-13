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Путин объявил 21 ноября Днем военной присяги
Президент России Владимир Путин объвил 21 ноября Днем военной присяги. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что памятная дата приурочена к изданию 21 ноября 1721 года указа Петра Первого «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».
В сопроводительных документах указано, что День военной присяги учрежден с целью воспитания в российских гражданах, прежде всего в молодых людях, дух патриотизма и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности великих войнов.
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