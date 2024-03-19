Путин учредил АО «Север – Юг», которому переданы все акции Махачкалинского морского порта

Президент Владимир Путин учредил АО «Север – Юг», в уставной капитал которого переданы все акции Махачкалинского морского торгового порта. Указ размещен на портале правовой информации.

«Принять предложение Правительства РФ и главы Республики Дагестан об учреждении <...> АО "Север – Юг" с внесением в качестве вклада РФ в его уставной капитал 100% обыкновенных акций АО "Махачкалинский морской торговый порт" <...>», – говорится в документ.

Рыночная стоимость акций оценивается в 1,25 млрд рублей. В результате изменений (после внесения инвестором в уставной капитал АО своего вклада) доля РФ составит 49%, инвестора – 51%. Стратегический инвестор в течение 5 лет с даты заключения акционерного соглашения сможет выкупить долю государства.