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Путин учредил АО «Север – Юг», которому переданы все акции Махачкалинского морского порта
Президент Владимир Путин учредил АО «Север – Юг», в уставной капитал которого переданы все акции Махачкалинского морского торгового порта. Указ размещен на портале правовой информации.
«Принять предложение Правительства РФ и главы Республики Дагестан об учреждении <...> АО "Север – Юг" с внесением в качестве вклада РФ в его уставной капитал 100% обыкновенных акций АО "Махачкалинский морской торговый порт" <...>», – говорится в документ.
Рыночная стоимость акций оценивается в 1,25 млрд рублей. В результате изменений (после внесения инвестором в уставной капитал АО своего вклада) доля РФ составит 49%, инвестора – 51%. Стратегический инвестор в течение 5 лет с даты заключения акционерного соглашения сможет выкупить долю государства.
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