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Путин: Участники «Сильных идей для нового времени» не идут проторенными дорогами
Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей с открытием форума «Сильные идеи для нового времени». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что проект помогает талантливым людям и целым командам осуществить задуманное. Масштабных результатов удается достичь благодаря поддержке органов власти, бизнеса и общественных организаций.
«Сегодня форум вновь собрал представителей самых разных профессий и возрастов. Тех, кто не идёт проторенными дорогами, а ищет неординарные, перспективные научные, инженерные, технологические решения. Ставит перед собой амбициозные цели, искренне стремится добиваться успеха, работать на благо Родины», — подчеркнул Президент.
В заключение он поблагодарил участников и организаторов за большой вклад в развитие России.
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