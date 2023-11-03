Путин — участникам XV Ассамблеи Русского мира: Россия всегда открыта для партнерства

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников церемонии открытия XV Ассамблеи Русского мира и отметил, что встречи, проходящие в преддверии Дня народного единства, давно стали доброй традицией.

«И сегодня Москва вновь радушно принимает гостей ассамблеи: известных деятелей культуры, дипломатов, ученых, преподавателей русского языка и литературы, представителей общественных, религиозных, молодёжных организаций, СМИ, наших соотечественников и друзей из разных стран», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что в ходе вдумчивого разговора участникам ассамблеи предстоит обсудить широкий круг проблем, связанных с популяризацией русского языка и литературы, укреплением русскоязычного инфопространства и сбережением богатейшего исторического, творческого и духовного наследия Русского мира.

Гостей ждет насыщенная культурная программа, интересные и познавательные экскурсии, в том числе посещение выставки «Россия» на ВДНХ, которая демонстрирует достижения, успехи, самобытные традиции российских регионов, добавил Президент.

«Подчеркну, Россия всегда открыта для укрепления дружественного партнерства во всех сферах, для продвижения ценностей, которые нас объединяют», — заключил он.