Путин участникам «Тавриды»: Все попытки отменить Россию тщетны

Вера в справедливость, любовь к Родине и желание помочь людям — это качества национального характера, делающие Россию и ее народ непобедимыми. Поэтому отменить ее невозможно, заявил, обращаясь к участникам форума «Таврида.АРТ» Президент России Владимир Путин.

Событие открылось сегодня в крымской бухте Капсель и объединило более 4 тыс. молодых людей из разных регионов России, Донецкой и Луганской народных республик. И каждый из них, отметил Путин, яркая, творческая личность, которую не страшат испытания.

«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории. Но историю делают люди. И сегодня это в том числе вы — молодые, умеющие мечтать и творить, работать и побеждать. Вам продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что в любых сложных испытаниях важно быть едиными и смелыми, видеть в сложностях новые возможности, и пожелал участникам покорить новые вершины, успехов и всего самого доброго. По его словам, творчество молодых людей поддержит героев – военных, добровольцев и ополченцев, участвующих в спецоперации на Украине.