Путин участникам Кубка Союзного государства: Самбо — один из зрелищных видов единоборств

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного турнира по самбо «Кубок Союзного государства России и Белоруссии». Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что соревнования прочно вошли в календарь наиболее значимых спортивных и общественных мероприятий Союзного государства, на площадке турнира ежегодно собираются лучшие самбисты из разных стран и их преданные болельщики.

Также Путин отметил важность того, что вместе с участниками на турнир приглашаются ветераны спорта в качестве почетных гостей, они проводят мастер-классы, рассказывают юным борцам об истории и традициях самбо.

«Хочу поблагодарить организаторов за проделанную работу, за творческий, неформальный подход к популяризации самбо», — сказал Президент и подчеркнул, что Кубок Союзного государства пройдет на высоком уровне и порадует яркими и бескомпромиссными поединками.