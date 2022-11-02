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Официальная хроника
2 ноября 2022  10:49

Путин — участникам форума «Сообщество»: Сегодня как никогда важна консолидация общества

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Ежегодно итоговый форум Общественной палаты «Сообщество» объединяет все больше энергичных и неравнодушных людей, активно участвующих в жизни государства и решении его проблем. Об этом, приветствуя участников события, заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что за время форумной кампании было проведено более 160 мероприятий. Сегодня же участники из регионов страны, в том числе из новоприсоединенных, подведут итоги проделанной работы.

«На площадке форума вам предстоит подвести итоги проделанной работы, обменяться опытом и, конечно, обсудить важные, требующие единых подходов темы. В том числе речь идет об участии Общественной палаты России, НКО, волонтерских и других организаций в реализации национальных проектов, налаживании эффективных механизмов обратной связи, поддержке инициатив граждан», — говорится в телеграмме Президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что сейчас, в условиях беспрецедентного внешнего давления, как никогда важно единство общества. Лишь вместе, уверен он, власти и жители смогут ответить на любые вызовы и справиться с решением самых сложных задач.

#Владимир Путин
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