Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам 44-го Международного студенческого чемпионата по программированию (ICPC), который проходит в Москве.

«Наша страна уже дважды, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, принимала эти авторитетные соревнования, и всегда они проходили на самом высоком организационном уровне», — напомнил глава государства.

По его словам, участники соревнований — это талантливые студенты и аспиранты ведущих вузов планеты. В борьбе за победу они должны будут продемонстрировать знания и навыки, свой потенциал, отыскать оригинальные и действенные решения сложнейших задач.

«Отмечу, что в России развитию IT-технологий уделяется повышенное внимание, это наш безусловный приоритет, и потому мы искренне гордимся успехами наших университетских команд на международных чемпионатах по программированию, профессионализмом и самоотдачей их преподавателей и наставников», — добавил Владимир Путин.

В заключение он выразил надежду, что чемпионат станет запоминающимся событием в жизни участников, а также поспособствует развитию международного сотрудничества в области образования и науки.