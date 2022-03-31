Путин: У россиян должна быть возможность купить авиабилет по доступной цене

У граждан России должна быть возможность приобретать авиабилеты по доступным ценам. Об этом Президент Владимир Путин заявил на совещании по поддержке авиационной отрасли, передает РИА Новости.

Президент подчеркнул, что доля российских самолетов в авиапарке должна кардинально вырасти, процесс должен проходить «с обеспечением высокого уровня качества надежности и экономической эффективности нашей техники». Путин также отметил, что это шанс для отечественных производителей авиатехники.

«Это важно и для российских авиакомпаний, в том числе частных, чтобы они развивались как динамичный прибыльный бизнес, — подчеркнул глава государства, — и, конечно, для пассажиров, чтобы у них была возможность купить авиабилет по доступной цене».