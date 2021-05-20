Путин: У России самые современные силы ядерного сдерживания

Россия обладает самыми современными силами ядерного сдерживания в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа», передает ТАСС.

«Возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил. Для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке. Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания», — сказал президент.



В России появился новый вид стратегического оружия — планирующий блок «Авангард» межконтинентальной дальности, способный развивать гиперзвуковую скорость. Помимо этого, у России постоянно появляется новое вооружение, аналогов которым нет нигде в мире, подчеркнул Путин.



Глава государства отметил, что все эти новинки вооружений Россия обеспечила себе за счет разумного отношения к средствам, которые государство выделяет на оборону, а также за счет сохранения и развития научных школ, подготовки инженерных кадров, за счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных и значимых направлениях развития Вооруженных сил РФ. Путин также упомянул и способность российских специалистов четко определить наиболее актуальные для себя задачи.



«Нам удается поддерживать наши вооруженные силы, не милитаризируя бюджет, на должном уровне, мы будем действовать так и дальше», — заключил президент.