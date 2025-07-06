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Политика 6 июля 2025 13:54

Путин: у России и США долгое время были очень добрые и своеобразные отношения

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Путин: у России и США долгое время были очень добрые и своеобразные отношения
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин напомнил о долгой истории отношений между Россией и США, отметив, что на протяжении долгого времени страны находили общие интересы. Об этом он заявил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент беседы опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Телеграм-канале.

«У нас же всегда были на протяжении очень длительного времени очень добрые и своеобразные отношения с Соединенными Штатами. Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Мы реально поставляли оружие, деньгами помогали. Потом Север поддерживали в ходе [Гражданской] войны Север - Юг», — сказал Путин.

«Так что и вот в этом смысле все-таки мы находили нечто такое, что нас объединяло», – заключил российский лидер.

#Владимир Путин #Россия и США
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