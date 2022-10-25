Путин: У России появились новые серьезные и значительные вызовы безопасности

Перед Россией сегодня стоят новые вызовы в сфере безопасности, заявил Президент РФ Владимир Путин. По его словам, они касаются как работы силового блока, Минобороны РФ, так и гражданской составляющей.

«Теперь новые вызовы. Они серьезные, значительные», – сказал он на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ на фоне спецоперации.

Участников заседания он призвал «настроиться на содержательную работу в новом формате».

«Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению. И именно для того, чтобы все вопросы решались быстрее и эффективнее, мы и создали такой механизм как координационный совет», – добавил Путин. (цитата по РИА Новости).

Напомним, координационный совет создан по поручению Путина, его основная задача – работа по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ. В числе прочего, он будет рассматривать вопросы денежного довольствия участников спецоперации, поставки вооружения в зону проведения СВО, создание инфраструктуры и другими.