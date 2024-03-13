Путин: У России есть все шансы обогнать Японию и стать четвертой экономикой мира

По паритету покупательной способности у России есть все шансы занять место Японии и стать четвертой экономикой мира. Об этом Президент Владимир Путин сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, текст опубликован на сайте Кремля.

«Но? — здесь нужно сказать честно, объективно, — есть разница между качеством наших экономик. По паритету покупательной способности, то есть по объему, мы действительно сейчас пятые, и есть все шансы занять место Японии. Но структура экономик этих стран, она, конечно, выгодно отличается от нашей», — сказал глава государства.

Он отметил, что России еще многое нужно сделать для того, чтобы ее позиция в рейтинге была достойная не только по паритету покупательной способности, но и по ВВП на душу населения.

Президент подчеркнул, что власти будут работать также над тем, чтобы менялась сама структура экономики России, чтобы она стала более эффективной и инновационной.

Путин пояснил, что паритет покупательной способности — это очень важный показатель, который дает возможность стране развиваться.

«Это значит, что в распоряжение государства через налоговую систему всех уровней поступают средства для решения стратегических задач», — отметил он.