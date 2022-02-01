Путин: У Магнитогорского металлургического комбината богатая история и славные традиции

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Магнитогорского металлургического комбината с 90-летним юбилеем со дня основания предприятия. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Самоотверженным трудом нескольких поколений в Магнитогорске был создан один из флагманов отечественной металлургии, — отметил глава государства. — С первых лет своей работы благодаря выпуску качественной востребованной продукции коллектив „Магнитки“ многое сделал для индустриального подъема нашей страны».

В годы Великой Отечественной предприятие бесперебойно поставляло на фронт боеприпасы, снабжало оборонные производства броней для танков, таким образом внеся весомый вклад в Победу.

Сейчас комбинат модернизируется и наращивает объемы поставок на внутренний рынок и за рубеж. Предприятие активно внедряет новейшее оборудование и технологии, привлекает инвестиции, таким образом содействуя обеспечению обороноспособности России и укреплению стратегических отраслей экономики — энергетики, строительства, машиностроения.

Не остаются без внимания и вопросы экологической безопасности, на практике реализуются принципы социальной ответственности бизнеса, подчеркнул Президент России.