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Ру Тат
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Политика
2 февраля 2023  20:16

Путин: У элит в ФРГ «выветрилась» память о жертвах фашистов

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Первыми жертвами нацистов в Германии стали антифашисты. Однако политические элиты в ФРГ предпочли забыть об этом, отметил Президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.

«Хотел бы сказать, и в Германии помнят об этом, что первыми жертвами немецкого фашизма, нацизма были как раз немецкие антифашисты. И то, что такая память сохраняется, это очень хорошо, у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается», — цитирует главу государства ТАСС.

Ранее Путин отметил, что на украинские земли вновь прибудут немецкие танки с крестами, чтобы воевать против России.

#Владимир Путин #фрг
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