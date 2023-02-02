Первыми жертвами нацистов в Германии стали антифашисты. Однако политические элиты в ФРГ предпочли забыть об этом, отметил Президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.

«Хотел бы сказать, и в Германии помнят об этом, что первыми жертвами немецкого фашизма, нацизма были как раз немецкие антифашисты. И то, что такая память сохраняется, это очень хорошо, у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается», — цитирует главу государства ТАСС.

Ранее Путин отметил, что на украинские земли вновь прибудут немецкие танки с крестами, чтобы воевать против России.