Путин: Турцию в 2021 году посетили 2,5 миллиона российских туристов

В этом году Турцию посетили уже 2,5 миллиона россиян, сложная ситуация с туризмом в сложных эпидемиологических условиях постепенно исправляется, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В 2019 году Турцию посетило 6,8 миллиона российских туристов. А в 2020 только 1,5 миллиона. Сейчас ситуация постепенно исправляется, за 9 месяцев текущего года 2,5 миллиона российских туристов», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что эпидемия коронавируса в целом нанесла огромный урон по туристической отрасли во всем мире.

Эрдоган выразил благодарность российским властям за поддержку республики в данном направлении.

«Мы также благодарны, что российские граждане, россияне предпочитали отдыхать в нашей стране за этот период», — сказал он.