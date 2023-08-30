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Путин: Тульский музей сберегает бесценное наследие российских оружейников
Президент России Владимир Путин поздравил со 150-летием Тульский государственный музей оружия. Талантливые тульские мастера-самородки, конструкторы и инженеры на протяжении веков ковали оборонную мощь российской державы, заявил он.
«С удовлетворением отмечу, что ваш знаменитый музей ‒ один из старейших в России ‒ вносит огромный вклад в сбережение бесценного наследия российских оружейников. Его экспонаты поистине уникальны, ведь они рассказывают о легендарных сражениях и победах русского воинства с давних времён до наших дней, позволяют прикоснуться к ратной истории страны», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
Путин отметил, что и сейчас музей достойно и вдохновенно продолжает традиции предшественников. Новые проекты коллектива и регулярно пополняющиеся фонды по сей день вызывают искренний интерес у посетителей разных возрастов.
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