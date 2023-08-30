Путин: Тульский музей сберегает бесценное наследие российских оружейников

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил со 150-летием Тульский государственный музей оружия. Талантливые тульские мастера-самородки, конструкторы и инженеры на протяжении веков ковали оборонную мощь российской державы, заявил он.

«С удовлетворением отмечу, что ваш знаменитый музей ‒ один из старейших в России ‒ вносит огромный вклад в сбережение бесценного наследия российских оружейников. Его экспонаты поистине уникальны, ведь они рассказывают о легендарных сражениях и победах русского воинства с давних времён до наших дней, позволяют прикоснуться к ратной истории страны», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин отметил, что и сейчас музей достойно и вдохновенно продолжает традиции предшественников. Новые проекты коллектива и регулярно пополняющиеся фонды по сей день вызывают искренний интерес у посетителей разных возрастов.