Путин: Труд строителя определяет облик и динамику развития страны

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Ваша профессия крепка сложившимися традициями, рабочими династиями, своей благородной, созидательной, вдохновляющей миссией — ведь труд строителя во многом определяет облик и динамику развития страны, служит всему нашему народу», — сказал глава государства.

Он особо отметил заслуги ветеранов отрасли — благодаря их творческой и самоотверженной работе возведены города, поселки, крупные промпредприятия, а также объекты социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры.

Нынешнее поколение также вносит свой весомый вклад в решение ключевых общенациональных задач, подчеркнул Путин. Несмотря на сложную ситуацию, строительная отрасль уверенно демонстрирует свою эффективность и работает действительно ударно.

Президент также отметил ту помощь, которую российские строители оказывают жителям Донецкой и Луганской народных республик.