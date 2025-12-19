Президент США Дональд Трамп предпринимает серьезные искренние усилия для урегулирования кризиса на Украине. Россия согласилась на компромиссы, которые предлагались нам американской стороной в Анкоридже, мяч на стороне западных противников. Об этом во время прямой линии сообщил Президент РФ Владимир Путин.

«Президент Трамп предпринимает серьезные усилия для завершения этого конфликта. Причем делает это искренне. На встрече с ним в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с его предложениями. Говорить о том, что мы что-то отвергаем, некорректно», – заявил он.

На предварительных встречах в Москве перед Анкориджем были переданы некоторые компромиссы, на которые предложено было пойти России. Несмотря на то, что это были сложные решения, РФ согласилась, о чем и был диалог на Аляске, добавил Путин.

«Мяч полностью на стороне наших западных оппонентов, прежде всего главы киевского режима и его западных спонсоров. Мы готовы к переговорам и завершению конфликта мирными средствами», – подчеркнул Путин.