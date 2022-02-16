Путин: Трагедия в «Листвяжной» стала болью всей России

Трагедия, произошедшая на шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 года, стала болью не только для жителей Кузбасса, но и каждого россиянина. Об этом на заседании коллегии МЧС заявил Президент России Владимир Путин.

«Прошлый год выдался для МЧС непростым... Большой комплекс работ был выполнен для ликвидации последствий аварий на шахте „Листвяжная“. Это трагедия, в которой погибли, к огромному сожалению, люди: горняки, спасатели, — стала бедой и болью для Кузбасса и для всей страны», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

В момент трагедии под землей находились 285 человек. Взрыв метана унес жизни 51 человека — 46 горняков и пяти спасателей.