Путин: Традиционные ценности нельзя никому навязать, их необходимо просто уважать

Традиционные ценности нельзя никому навязать, их необходимо просто уважать, бережно относиться к тому, что выбирал веками каждый народ. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Этот подход разделяет и понимает большинство человечества. Это закономерно, ведь именно традиционные общества Востока, Латинской Америки, Африки, Евразии составляют основу мировой цивилизации», — поделился своим пониманием этой проблематики глава государства.

По мнению Путина, традиционные ценности — это не какой-то фиксированный свод постулатов, которых нужно придерживаться всем, а их отличие от неолиберальных ценностей заключается в том, что в каждом случае они неповторимы. «Потому что вытекают из традиций конкретного общества, его культуры и исторического опыта», — пояснил он.

Президент России также подчеркнул, что уважение к особенностям народов и цивилизаций — в интересах всех, в том числе и представителей стран Запада. «Теряя превосходство, он быстро превращается в меньшинство на мировой арене. И, безусловно, права этого западного меньшинства на собственное культурное своеобразие, безусловно, должно быть обеспечено. Относиться к этому нужно с уважением, но наравне с правами всех остальных», — добавил он.

«Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, но модные тенденции вроде десятков гендеров (российский лидер не стал конкретизировать, что именно имеется в виду под десятками гендеров — прим. Т-и) и гей-парадов — так тому и быть», — сказал Путин.

При этом он убежден, что Запад не имеет права требовать от других государств следовать в том же направлении.