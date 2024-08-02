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Путин: Традиции ветеранов ВДВ помогают десантникам решать задачи в ходе СВО
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ. История «крылатой пехоты» богата именами и бессмертными подвигами героев, сильных характером и взаимовыручкой.
«Сегодня патриотические традиции ветеранов, верность присяге и боевому братству служат достойным примером для нынешнего поколения десантников, помогают решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
Путин выразил уверенность в том, что десантники и в дальнейшем будут надежно стоять на страже независимости нашей страны, а также вносить вклад в обеспечение ее обороноспособности. В заключение он пожелал военнослужащим успехов на благо отчизны.
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