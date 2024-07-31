Путин: Товарооборот с Индонезией вырос в два раза за последние годы

В последние годы товарооборот России и Индонезии вырос в два раза, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с индонезийским коллегой, главой Минобороны Прабово Субианто. Переговоры состоялись в московском Кремле.

Глава государства выразил надежду, что торгово-экономические связи между странами продолжат расти. Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения — в 2025 году исполнится 75 лет с даты их установления.

«Мы выражаем также надежду на то, что подготовленный уже фактически к подписанию договор о зоне свободной торговли между Евразэс и Индонезией тоже сыграет очень положительную роль, заметную роль в развитии наших торгово-экономических связей», — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что Россия готова увеличить поставки сельхозпродукции, реализовывать инвестпроекты в разных областях, продолжать сотрудничать в гуманитарной сфере. Также государства совместно работают на международной арене, в том числе успешно согласовывают свои позиции в рамках АСЕАН.

В заключение Путин поздравил Субианто с избранием на должность Президента Индонезии и пожелал ему успехов.