Путин: На Египет приходится почти треть всего товарооборота РФ с Африкой

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим коллегой из Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Во встрече принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Путин отметил, что на Египет приходится около трети всего товарооборота России с Африкой: «В 2023 году рост составил 16,4% и в этом, текущем году рост продолжается, причем даже большими темпами, чем в прошлом».

Он напомнил о реализации крупных совместных проектов, в том числе первой атомной электростанции Эль-Дабаа и российской промышленной зоны.

«Готовится соглашение о свободной торговле между Арабской Республикой и Российским экономическим союзом, поддерживаются регулярный содержательный политический диалог, причем на разных уровнях», — сказал глава государства.

Также Путин пригласил главу египетского МИД на первую министерскую конференцию Форума партнерства «Россия — Африка», которая состоится в начале ноября.

Развивается сотрудничество в сфере образования — для студентов из Египта было выделено 318 квот на обучение в российских вузах в 2024-2025 учебном году.

Президент России отметил солидарность Москвы и Каира в решении многих насущных глобальных проблем и заявил, что ценит взаимодействие на площадках ООН.

По словам Путина, перед началом саммита он планирует обсудить с Ас-Сиси двустороннее сотрудничество, работу в рамках БРИКС, повестку саммита и ряд других тем.

Как отметила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, по итогам 2023 года товарооборот Татарстана и Египта вырос в восемь раз и достиг 217 млн долларов. При этом за первые шесть месяцев 2024 года показатель оказался превышен в 10 раз.

Татарстан заинтересован в расширении экспорта нефтехимической и машиностроительной продукции, в том числе автомобилей и вертолетов.

В настоящее время в вузах республики учатся 702 студента из Египта.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.