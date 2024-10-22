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Путин: На Египет приходится почти треть всего товарооборота РФ с Африкой
Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим коллегой из Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Во встрече принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Путин отметил, что на Египет приходится около трети всего товарооборота России с Африкой: «В 2023 году рост составил 16,4% и в этом, текущем году рост продолжается, причем даже большими темпами, чем в прошлом».
Он напомнил о реализации крупных совместных проектов, в том числе первой атомной электростанции Эль-Дабаа и российской промышленной зоны.
«Готовится соглашение о свободной торговле между Арабской Республикой и Российским экономическим союзом, поддерживаются регулярный содержательный политический диалог, причем на разных уровнях», — сказал глава государства.
Также Путин пригласил главу египетского МИД на первую министерскую конференцию Форума партнерства «Россия — Африка», которая состоится в начале ноября.
Развивается сотрудничество в сфере образования — для студентов из Египта было выделено 318 квот на обучение в российских вузах в 2024-2025 учебном году.
Президент России отметил солидарность Москвы и Каира в решении многих насущных глобальных проблем и заявил, что ценит взаимодействие на площадках ООН.
По словам Путина, перед началом саммита он планирует обсудить с Ас-Сиси двустороннее сотрудничество, работу в рамках БРИКС, повестку саммита и ряд других тем.
Как отметила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, по итогам 2023 года товарооборот Татарстана и Египта вырос в восемь раз и достиг 217 млн долларов. При этом за первые шесть месяцев 2024 года показатель оказался превышен в 10 раз.
Татарстан заинтересован в расширении экспорта нефтехимической и машиностроительной продукции, в том числе автомобилей и вертолетов.
В настоящее время в вузах республики учатся 702 студента из Египта.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.
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