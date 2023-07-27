Путин: Товарооборот России и Мозамбика вырос на 35% в 2023 году

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В 2022 году товарооборот России и Мозамбика вырос на 14,5%, а по итогам января-апреля увеличился сразу на 35%. Об этом на встрече с мозамбикским коллегой Жасинту Ньюси заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Россию и Мозамбик связывают прочные узы дружбы и сотрудничества, которые сформированы ещё во времена борьбы мозамбикского народа за свою независимость. Дипотношения у нас установлены в 1975 году», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что двустороннее сотрудничество продолжает поступательно развиваться: активно контактируют парламентарии, в законодательных органах действуют «группы дружбы», работает межправкомиссия по экономическим и научно-техническим связям.

По его мнению, у России и Мозамбика есть хорошие перспективы для наращивания сотрудничества. Это в том числе геологоразведка, электроэнергетика, сельское хозяйство.

В заключение Владимир Путин отметил, что на полях саммита запланировано подписание документов в сфере интеллектуальной собственности, геологии, рыболовства и инноваций.