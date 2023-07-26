Путин: Товарооборот России и Египта за год вырос на 28,8%

Фото: пресс-служба Кремля.

Товарооборот России и Египта за прошлый год вырос на 28,8%, а в 2023-м прибавил еще 7%. Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече с египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси.

«В прошлом году товарооборот вырос на 28,8%, по нашей статистике; за пять месяцев текущего года прибавил ещё 7% к базе прошлого года. Одна треть торгового оборота России с Африкой приходится как раз на Египет», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что через месяц страны отметят 80-летие установления дипломатических отношений, и подчеркнул, что за это время отношения между Россией и Египтом приобрели особый характер.

«У нас большие, мощные проекты, в частности в области энергетики — имею в виду известный проект по строительству атомной электростанции. Всё развивается по плану», — подчеркнул глава государства.

Абдельфаттах Сиси поблагодарил за приглашение на саммит саммиту «Россия — Африка» и радушный прием, оказанное гостеприимство.

«Мы всегда с позитивом относимся ко всем инициативам и приглашениям, в том числе и с вашей стороны, которые касаются многостороннего сотрудничества и взаимодействия на Африканском континенте», — сказал Президент Египта.