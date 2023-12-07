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Путин: Товарооборот Омана и России пока скромный, но он активно развивается
Президент РФ Владимир Путин на полях инвестиционного форума «Россия зовёт!» провел встречу с наследным принцем, министром молодёжи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязаном Бен Хейсамом Аль Саидом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«У нас объем товарооборота пока скромный, но он активным образом развивается: за первые девять месяцев текущего года в разы прям повысился», – сказал глава государства.
Он отметил, что Оман проявляет интерес к логистическим проектам, а российские компании – к работе в сфере энергетики. На сегодняшний день между двумя странами открыты прямое авиасообщение.
«Туризм – это тоже одно из направлений деятельности, очень интересное и перспективное», – выразил уверенность Путин.
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