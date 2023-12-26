Путин: Товарооборот между странами СНГ за год превысил 83,7 млрд долларов

В рамках СНГ уделяется большое внимание дальнейшему укреплению экономического сотрудничества. Об этом свидетельствуют и показатели 2023 года — за десять месяцев товарооборот в рамках содружества вырос на 2% и приблизился к 84 млрд долларов.

«В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за 10 месяцев, он увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил глава государства на неформальной встрече с лидерами стран СНГ, прошедшей в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.

В ней приняли участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.