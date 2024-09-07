news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 7 сентября 2024 16:19

Путин торжественно открыл первый участок новой линии метро в Москве

Скопировать ссылку
Путин торжественно открыл первый участок новой линии метро в Москве
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин открыл первый участок новой Троицкой линии метро в Москве. Об этом сказано на сайте Кремля.

Протяженность первого участкоа составляет 8,3 км, всего на этом пути расположено четыре станции – «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская». Запуск движения позволит улучшить транспортное обслуживание более 800 тыс. человек и снизить нагрузку на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии и на прилегающую улично-дорожную сеть.

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100