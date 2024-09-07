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Путин торжественно открыл первый участок новой линии метро в Москве
Президент России Владимир Путин открыл первый участок новой Троицкой линии метро в Москве. Об этом сказано на сайте Кремля.
Протяженность первого участкоа составляет 8,3 км, всего на этом пути расположено четыре станции – «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская». Запуск движения позволит улучшить транспортное обслуживание более 800 тыс. человек и снизить нагрузку на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии и на прилегающую улично-дорожную сеть.
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