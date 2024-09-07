Путин торжественно открыл первый участок новой линии метро в Москве

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин открыл первый участок новой Троицкой линии метро в Москве. Об этом сказано на сайте Кремля.

Протяженность первого участкоа составляет 8,3 км, всего на этом пути расположено четыре станции – «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская». Запуск движения позволит улучшить транспортное обслуживание более 800 тыс. человек и снизить нагрузку на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии и на прилегающую улично-дорожную сеть.