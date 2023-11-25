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Путин: Темы конференции «Сердце Матери – Сердце России» имеют общенациональное значение
Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, гостям и организаторам Всероссийской конференции «Сердце Матери – Сердце России». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что форум в Пятигорске собрал многодетных матерей, жен и мам участников СВО, попечителей детей-сирот, представительниц благотворительных, добровольческих организаций, деятелей науки, культуры, образования для обсуждения широкого круга тем, которые волнуют сегодня российских женщин.
«В центре вашего внимания – вопросы, имеющие, без преувеличения, общенациональное значение, – отметил Президент. – Это поддержка материнства и детства, продвижение в обществе духовно-нравственных, семейных ценностей, улучшение демографической ситуации, решение актуальных задач социальной сферы».
По словам Путина, всероссийское общественное движение «Матери России» проводит большую, востребованную работу – активисты и волонтеры участвуют в реализации проектов, направленных на укрепление здоровья граждан, оказывают гумпомощь бойцам в зоне СВО, заботятся о раненых в госпиталях и реабилитационных центрах, уделяют неустанное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
«Столь значимая, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания», – уверен Президент.
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