Путин: Темпы промпроизводства в Петербурге в три раза выше, чем по России

Темпы роста промышленного производства в Санкт-Петербурге оказались в три раза выше, чем по стране. Об этом на встрече с губернатором Северной столицы Александром Бегловым заявил Президент России Владимир Путин. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что город хорошо развивается: аварийного жилья «не так много», растет уровень финансовой обеспеченности снижается безработица.

«Есть, конечно, и вопросы, требующие особого внимания: экология, объекты культурного высокого значения, уличные сети, дорожные сети внутри города. Есть чем заняться: у вас тут большое хозяйство», — обратился он к Беглову.

Стороны обсудили мероприятия, которые проводятся в городе и по стране в рамках празднования 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также ряд социальных и экономических вопросов.