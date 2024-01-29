Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: Темпы промпроизводства в Петербурге в три раза выше, чем по России
Темпы роста промышленного производства в Санкт-Петербурге оказались в три раза выше, чем по стране. Об этом на встрече с губернатором Северной столицы Александром Бегловым заявил Президент России Владимир Путин. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что город хорошо развивается: аварийного жилья «не так много», растет уровень финансовой обеспеченности снижается безработица.
«Есть, конечно, и вопросы, требующие особого внимания: экология, объекты культурного высокого значения, уличные сети, дорожные сети внутри города. Есть чем заняться: у вас тут большое хозяйство», — обратился он к Беглову.
Стороны обсудили мероприятия, которые проводятся в городе и по стране в рамках празднования 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также ряд социальных и экономических вопросов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»